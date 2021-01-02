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Evinde ölü bulunmuştu! Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Son dakika haberleri... 'da evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanenin acil servisinde hayatını kaybeden yaşlı adamın korona virüs testi pozitif çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Evinde ölü bulunmuştu! Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Olay, 'un ilçesi 'nde dün akşam meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Arslan Türnük (75) evinde düşerek yaralandı. Yaşlı adam, 112 ekipleri tarafından ambulansla Acil Servisine kaldırıldı. Türnük, yapılan müdahalelere rağmen acil serviste hayatını kaybetti.

Ölümü şüpheli bulunan Arslan Türnük'ün otopsi işlemleri öncesi Kovid-19 testi yapıldı. Yaşlı adamın korona virüs taşıdığı ortaya çıktı.

Arslan Türnük'ün cenazesi otopsi için 'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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