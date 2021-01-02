Gizemi ortaya çıkar ödülü kazan

Bu istasyonlar çözüldüğünde Bursa'nın kültür mirası yerlerinden birine ait bir görsel ortaya çıkıyor. Bu görsel gizli bir bilgiyi de açıklıyor. Ziyaretçiler bu gizi çözmek adına müzedeki istasyonları gezip tüm detayları incelerken geçmişle de bir bağ kuruyor.