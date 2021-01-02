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Diyarbakır’da üstüne kuma getirildiğini öğrenen kadın kocasını bıçakladı

’da S.Ş. (46) adlı kadın üzerine kuma getiren eşi M.Ş.’yi (43) çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.01.2021
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Diyarbakır’da üstüne kuma getirildiğini öğrenen kadın kocasını bıçakladı

Olay, ilçesi 'ndeki bir sitenin 7'nci katında bulunan dairede meydana geldi.

İddiaya göre, sabah saatlerinde S.Ş., kocası M.Ş. ile üzerine kuma getirdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle S.Ş., mutfaktan aldığı bıçağı eşine sapladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı haldeki M.Ş., hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.Ş., gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. S.Ş., ilk ifadesinde, eşi ile üzerine kuma getirdiği için tartıştığını, tartışma sırasında da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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