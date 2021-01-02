04 Ocak 2021, Pazartesi
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Rusya'da evli kadınla basılan adam böyle firar etti! O anlar kamerada

şehrinde kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçma anları ilginç görüntülere sahne oldu. Üçüncü kattaki balkondan zemin kattaki mağazanın tentesine düşen adamın yanında iki kişinin daha olması kafaları karıştırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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'nın kentinde pembe dizileri aratmayan bir olay yaşandı. Yerel medyaya göre, yasak aşk yaşayan bir kadın ve bir erkek evde buluştu.

Bu sırada evli olan kadının kocası eve gelince panik başladı, kadının sevgilisi apartmanın balkonundan aşağı sarkarak kaçmaya çalıştı.

Adam balkondan kaçmaya çalışırken sokakta toplanan kalabalık "gizli kaçışı"cep telefonuyla kayda aldığı videoyla deşifre etti.

Yerel medya olayın "aldatma" olduğunu ifade ederken, videoda,aldattığı kadının kocasının eve girmesinin ardından panikle kaçmaya çalışan adam, aşağı sarkarak, alt kattaki mağazanın tentesine düştüğü görüldü.

Görüntüde balkonda saklanan adamla birlikte iki kişinin yer alması ise kafaları karıştırdı.

Sosyal medyaya düşen olay, büyük yankı uyandırdı.

Rusya'da evli kadınla basılan adam böyle firar etti! O anlar kamerada RUSYA'DA EVLİ KADINLA BASILAN ADAM BÖYLE FİRAR ETTİ! O ANLAR KAMERADA

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