Son dakika: Tedbirlere uyum yeni vaka sayılarını yüzde 70 azalttı

ŞANTİYELER VE FABRİKALARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILDI

Yoğun işçi çalışan yerlerle ilgili de bazı çalışmalar yaptıklarına işaret eden Çakır, "İlimizde şantiyelerde yoğun işçi çalışması söz konusu. Bunun dışında fabrikalar ve askeri birliklerde de yoğunluk oluyor. Buralardaki yoğunluğu da dikkate alarak hasta ve temaslılarımızı yurtlarda barındırdık ve tedavi ettik. Vaka sayısının azalmasında bu da etkili oldu." diye konuştu.

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Vali Çakır, alanda aktif görev alan personelin tüm ihtiyacının hızlı şekilde karşılandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Filyasyon ekip sayımızı yüzde 50 artırdık. Araç gereç bakımından gerekli takviyeleri üst seviyede yaptık. Personel anlamında ihtiyaçlarını giderdik. Bunların yanında şahsım ve vali yardımcılarımız her gün aktif şekilde sahada bulunuyor. Vali yardımcılarımız her gün sahada konu bazlı denetim gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesinde basınımızın yaptığı haberler farkındalık oluşturdu. Bütün bu etkenler birleşince geçen hafta sonu itibarıyla vakalarda yüzde 70 gibi ciddi bir azalış meydana geldi. Bunda sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi de çok büyük. Tüm Türkiye'de vakalarda azalış meydana gelirken Kastamonu, en üst seviyede vaka azalışının yaşandığı illerden biri oldu."

Çakır, tedbirlerde gevşeme olmayacağını vurgulayarak, "2 haneli rakamlara indik ama ilimizi çok daha az seviyelere süratli şekilde getirmek istiyoruz. En ufak bir gevşeme göstermeden tedbirlere aynı ciddiyetle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.