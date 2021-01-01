Havai fişekleri eliyle tutup patlatmaya çalıştı! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi
Son dakika haberine göre; Sancaktepe'de bir grup genç, binanın teras katında havai fişek patlatmaya çalıştı. Gençlerden biri eliyle tuttuğu patlayan havai fişekleri yere bırakınca korku dolu anlar yaşandı.
Olay, Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, yılbaşı gecesi için hazırlık yapmak amacıyla binanın teras katında havai fişek gösterisi yapmak istedi. Teras katına çıkan gençler havai fişeği patlatmak istedi.
Gençlerden biri havai fişekleri tuttuğu sırada, fişekler kayarak sağa sola sıçramaya başladı. Paniğe kapılarak havai fişekleri yere bırakan gençler kendilerini can havliyle evine attı. Teras katta patlayan havai fişekler nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.
PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Öte yandan, gençlerin havai fişek patlatmak istedikleri ancak beceremedikleri anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, gençlerin havai fişekleri ateşlemesi ve gencin havai fişekleri bırakması sonucu yaşanan panik anları yer alıyor.
OMAR ELABDELLAOUİ DE HAVAİ FİŞEK KAZASI YAŞADI!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlaması nedeniyle yaralandı. Evinde parti veren Norveçli oyuncu havai fişeği elinde tuttuğu sırada patlama oldu. Yaralanan deneyimli sağ bek hastaneye kaldırıldı. Kulüp doktoru Yener İnce de hemen hastaneye gitti, Omar'ın tedavisiyle ilgilendi. Omar'ın iki gözünden de yaralandığı, görme kaybı tehlikesi yaşadığı öne sürüldü.
GALATASARAY'DAN OMAR ELABDELLAOUİ AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde ve hayati tehlikesi bulunmuyor" denildi.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası sponsor hastanemiz Liv Hospital'a kaldırılan oyuncumuz Omar Elabdellaoui'nin ilk müdahalesi yapılmıştır. Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.
OMAR'IN HAYATİ TEHLİKESİ OLMADIĞI AÇIKLANDI
Evinde yeni yıl kutlama sırasında yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan, Omar'a destek için yanında bekliyor.
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Ulus'taki bir hastaneye kaldırılan Norveçli futbolcunun ilk müdahalesi yapıldı ve uzman doktorların gözetiminde durumu takip ediliyor. Şu an ameliyata alındığına dair haberlerin doğru olmadığı ifade edilirken, 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin de olmadığı aktarıldı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, idari ekip ve takım kaptanı Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin yanında hastanede bekliyor.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN OMAR ELABDELLAOUİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Evinde yeni yıl kutlama sırasında yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui için Fenerbahçe ve Beşiktaş geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Omar Elabdellaoui için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcusu Omar Elabdellauoi'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş da, "Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" paylaşımında bulundu.