Aşılama ne zaman başlayacak? İlk aşı kimlere yapılacak? Aşılama programı nasıl olacak?

AŞILAR 28 GÜN ARA İLE 2 DOZ OLARAK YAPILACAK

Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak yapılacak. Kovid-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik kurallar ve kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama devreye alınacak. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek.