01 Ocak 2021, Cuma
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İstanbul 24 yaşındaki genç yaşadığı apartmanın önünde ölü bulundu

'da saat 04.15 sıralarında Valide-i Atik Mahallesi 'nde yalnız yaşadığı öğrenilen bir genç yaşadığı apartmanın önünde ölü bulundu. Talihsiz gencin cansız bedenini devriye gezen gece bekçileri buldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.01.2021 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021
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İstanbul 24 yaşındaki genç yaşadığı apartmanın önünde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre devriye gezen gece bekçileri, 'nden geçerken yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Gece bekçileri yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce derhal sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMSE TANIMADI

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kimliğini tespit etmek için apartmanda oturanlar teşhise çağırıldı ancak hiç kimse genç adamı tanımadı.

Yapılan araştırmada sokakta ölü bulunan kişinin 24 yaşındaki olduğu ve önünde cesedinin bulunduğu binanın dördüncü katında oturduğu tespit edildi.

Yalnız yaşadığı anlaşılan Tevke'nin kilitli olan dairesine çilingir yardımı ile giren polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Genç adama ait olduğu düşünülen cep telefonu ve bilgisayar incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı. Ali Deniz Tevke'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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