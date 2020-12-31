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Son dakika: Yattaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını!

Son dakika haberleri... boğazında kaçak yılbaşı eğlencesi yapan yata baskın düzenlendi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, daha eğlence başlamadan yılbaşı kutlamasına son vererek, teknede bulunanlara toplamda 44 bin 100 lira cezai işlem uyguladı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Son dakika: Yattaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını!

tedbirleri kapsamında yılbaşını kapsayan ve 4 Ocak Pazartesi'ye kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00'de itibariyle başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren Boğazı'nda korona virüs ve yılbaşı eğlencelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

2021'e saatler kala gerçekleştirilen denetimlerde, 'daki tekneler hem virüse karşı hem de yılbaşı uygulaması yapılmaması konusunda uyarıldı.

Denetimler sırasında kaçak yılbaşı kutlamasının yapıldığı Bebek açıklarındaki bir ticari yata ekipler baskın düzenledi.

Baskında ticari yatta gerçekleştirilen eğlenceye son veren ekipler, yatta bulunan 5 mürettebat ile 9 turiste kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 44 bin 100 lira cezai işlem uyguladı.

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