Son dakika: Yattaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını!

Baskında ticari yatta gerçekleştirilen eğlenceye son veren ekipler, yatta bulunan 5 mürettebat ile 9 turiste kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 44 bin 100 lira cezai işlem uyguladı.

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