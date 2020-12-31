Son dakika: Yattaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını!
Son dakika haberleri... İstanbul boğazında kaçak yılbaşı eğlencesi yapan yata baskın düzenlendi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, daha eğlence başlamadan yılbaşı kutlamasına son vererek, teknede bulunanlara toplamda 44 bin 100 lira cezai işlem uyguladı.
YAŞAM Sabah
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşını kapsayan ve 4 Ocak Pazartesi'ye kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00'de itibariyle başladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstanbul Boğazı'nda korona virüs ve yılbaşı eğlencelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
2021'e saatler kala gerçekleştirilen denetimlerde, Boğaz'daki tekneler hem virüse karşı hem de yılbaşı uygulaması yapılmaması konusunda uyarıldı.
Denetimler sırasında kaçak yılbaşı kutlamasının yapıldığı Bebek açıklarındaki bir ticari yata ekipler baskın düzenledi.