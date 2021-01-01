01 Ocak 2021, Cuma
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Esenyurt'ta ambulans devrildi!

Son dakika haberine göre; 'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı. Kaza yapan ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2021
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Esenyurt'ta ambulans devrildi!

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Esenyurt sapağına girmeye çalışan 34 BEP 917 ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, savrularak yan yattı.

Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık personelinden biri ile taşınan hasta hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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