Sağlık çalışanına kafa attı! Şoke eden kareler

Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesinde 25 yaşındaki Berkay D. çarşıda esnaflık yapan Enver Sedat Aydın'ı bacağından bıçakla yaraladı. Daha sonra sinir krizi geçiren genç, kendisini de sırtından ve bacağından bıçakla yaraladı.