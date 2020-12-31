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Sağlık çalışanına kafa attı! Şoke eden kareler

'da yeni yıla dakikalar kala dehşet verici bir olay yaşandı. Esnafı bıçakla yaralayan bir kişi kendisine de zarar verdi olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. Ancak yardıma koşan sağlık görevlilerine aynı kişi kafa attı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Sağlık çalışanına kafa attı! Şoke eden kareler

Yeni yıl kısıtlamasına dakikalar kala çarşıda tartıştığı esnafı bıçaklayan ve bıçakla kendine zarar veren 25 yaşındaki genç, hayatını kurtarmaya gelen 112 ekibi sağlık görevlisine kafa attı.

Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesinde 25 yaşındaki Berkay D. çarşıda esnaflık yapan 'ı bacağından bıçakla yaraladı. Daha sonra sinir krizi geçiren genç, kendisini de sırtından ve bacağından bıçakla yaraladı.

Berkay D. uzun süre polis ekiplerine direndi. Öfkeli genç, yaralandığı için kendisine müdahale etmeye gelen ekibindeki görevli sağlık görevlisine müdahale ettiği esnada kafa atarak yaraladı.

Uzun süre sakinleştirilmeye çalışılan Berkay D. kafa attığı sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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