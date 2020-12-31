Sağlık çalışanına kafa attı! Şoke eden kareler
Bursa'da yeni yıla dakikalar kala dehşet verici bir olay yaşandı. Esnafı bıçakla yaralayan bir kişi kendisine de zarar verdi olay yerine 112 sağlık görevlileri çağrıldı. Ancak yardıma koşan sağlık görevlilerine aynı kişi kafa attı.
YAŞAM DHA
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Yeni yıl kısıtlamasına dakikalar kala çarşıda tartıştığı esnafı bıçaklayan ve bıçakla kendine zarar veren 25 yaşındaki genç, hayatını kurtarmaya gelen 112 ekibi sağlık görevlisine kafa attı.
Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesinde 25 yaşındaki Berkay D. çarşıda esnaflık yapan Enver Sedat Aydın'ı bacağından bıçakla yaraladı. Daha sonra sinir krizi geçiren genç, kendisini de sırtından ve bacağından bıçakla yaraladı.
Berkay D. uzun süre polis ekiplerine direndi. Öfkeli genç, yaralandığı için kendisine müdahale etmeye gelen 112 ekibindeki görevli sağlık görevlisine müdahale ettiği esnada kafa atarak yaraladı.