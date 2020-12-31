Kırşehir'de yürekleri ısıtan olay! Küçük kızın yürek yakan cevabı sonrası ekipler harekete geçti

Sosyal Medya hesabı üzerinden olayla ilgili olarak paylaşım yapan Uzm Eczacı Buse Ülger, yaşadıkları durumu anlattı. Ülger, sosyal medyadaki paylaşımında, "Yaklaşık 10 aydır sahadayız, bugünde minik Sultan'ın evine misafir olduk. Hastaya ilaçlarını verdik, enjeksiyonunu yaptık, ekip hemşiremiz tarafından bol bol meyve sebze tüketin, beslenmenize dikkat edin dediğinde Minik Sultan 'ama bizim evde meyve yok' dedi. Sen gül çocuk, gül ki dünyamıza güneş açsın. Ağlattın bizleri. Tüm vatandaşlarımızın gururla hizmetindeyiz, çalışmaya, iyileştirmeye, şifa olmaya geldik. Yaşanılan bu anı toplumun kanayan yarasıdır." ifadesinde bulundu.

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