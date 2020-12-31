31 Aralık 2020, Perşembe
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Aydos Gölü alarm veriyor! Kritik seviye çoktan aşıldı

'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine inerek son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşırken, bu durumdan kentte bulunan göllerde nasibini aldı. Sancaktepede bulunan 'nde sular gözle görülür bir şekilde azalırken, suları çekilen göl havadan görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020
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Aydos Gölü alarm veriyor! Kritik seviye çoktan aşıldı

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle İstanbul'da barajların yanı sıra göllerde alarm verdi.

Aydos Gölü alarm veriyor! Kritik seviye çoktan aşıldı

Sancaktepe bulunan Aydos Ormanı'ndaki Aydos Gölü vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Aydos Gölü alarm veriyor! Kritik seviye çoktan aşıldı

Doğa harikası Aydos Gölü kurak geçen günlerin ardın beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle tehdit altında.

Aydos Gölü alarm veriyor! Kritik seviye çoktan aşıldı

Tabiat harikası gölün kaynak noktasın başlayarak gözle görülür bir şekilde sularının çekilmesi dikkat çekti.

Aydos Gölü alarm veriyor! Kritik seviye çoktan aşıldı

Gölde bulunan suyun yüzde 25 oranında seviyesinin düştüğü görüldü. Öte yandan su seviyesi azalan göl drone ile havadan görüntülendi.

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