Covid yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi

"BİZİ ASIL MOTİVE EDECEK OLAN COVİD-19'UN BİTMESİ"

Yılın son günün de görevinin başında olan sağlık personellerinden Osmangazi Tıp fakültesi Hastanesi Covid-19 Anestezi Yoğun Bakım ünitesinde görev yapan Dahiliye Uzmanı ve aynı zamanda Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı İnci Vetem Karagülle, 2020 yılının yorucu bir yıl olduğunu ve yeni yılla birlikte salgının bitmesini dilerken, hazırladıkları süslerin geçici olduğunu, asıl motivasyonun koronavirüsün bitmesi olacağını söyledi. Karagülle konuyla ilgili; "Yorucu, yıpratıcı bir yılın son gününde de görevimiz başındayız. Ekip, personel tüm arkadaşlara moral olsun buraları süsledik, ama bunlar geçici motivasyon. Bizi asıl motive edecek olan covidin bitmesi, vefat haberi vermemek insanlara güzel haber vererek motive olabiliriz.