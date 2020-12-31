Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak ve fırtına uyarısı geldi | 31 Aralık 2020 hava durumu
31 Aralık 2020 Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 31 Aralık 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinden sonra Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra İzmir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜMÜŞHANE °C, 7°C
Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 5°C
Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 5°C
Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu