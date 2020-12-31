“Gezen tavuk” ve “Organik tavuk” adı altında yüksek fiyatlarla yumurta satışı

Başkan İbrahim Afyon, Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in yaptıkları görüşmede fiyatlardaki yükselişin nedenlerini sorduğunu belirterek, "Biz, yem fiyatlarındaki artışı ve bazı market uygulamalarını anlattık. Ayrıca 'organik yumurta' diye satılanların, sertifikalı gerçek gezen tavuk, köy yumurtası olmadığını söyledik" dedi.