İzmir'de tedbirler işe yaradı! Tarihi çarşının risk haritası yeşile döndü!

İzmir genelinde hareketliliğin gözle görünür oranda azalmasıyla birlikte HES uygulamasında kentin kalabalık bazı noktaları beyaz renkli düşük risk bölgesi haline geldi. Kentin en kalabalık ticaret merkezlerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da kafe ve restoranların paket servise geçmesiyle insan yoğunluğu azaldı. Hal böyle olunca önceleri 'çok yüksek riskli' olan ve uygulama üzerinde kırmızı renkle gösterilen çarşı, düşük risk bölgelerinden biri oldu. Tarihi Çarşı'nın ünlü Kızlarağası Hanı'nda takı satışı yapan esnaf Sefa Kaylı, "Kemeraltı bölgesinde alınan önlemlere bağlı olarak risk oranı azalmış durumda. Vatandaşların da esnafın da kurallara uyması Kemeraltı'nı gezilebilir ve gelinebilir bir hale getirmiştir. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak diledikleri gibi alışverişlerini yapabilirler. Bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri dükkanlar açık. Kemeraltı Çarşısı açık bir AVM'dir. Dolayısıyla burası kapalı AVM'lerden çok daha güvenilir bir yer. Virüsün kapalı ortamlarda yayılma hızını hepimiz biliyoruz. Kemeraltı bu konuda çok avantajlı" dedi.