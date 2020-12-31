İstanbul’da perdeci kabusu! Eve girip önce darp ettiler sonra çalıp kaçtılar

Fatih'te kargoculuk yapan Cezayirli Ossuma Z.B. (32) ve Tunuslu kız arkadaşı Ibtissem R.E.A. (31) Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde yaşadıkları ev için bir süre önce perde siparişi verdi. Eve giden perdeci İbrahim A., perdeleri taktı. Bu sırada da evde keşif yaptı.