İstanbul’da perdeci kabusu! Eve girip önce darp ettiler sonra çalıp kaçtılar
Fatih’te 30 Kasım Pazartesi günü Molla Gürani Mahallesi Guraba Caddesi’nde bulunan yabancı uyruklu şahısların evine perde takmaya giden şüpheliler, içeride bulunan ziynet eşyaların yerini tespit edip arkadaşlarını söyledi. Daha sonrada polisiz diye eve gelen perdecilerin arkadaşları ziynet eşyaları alarak kaçtı.
Fatih'te kargoculuk yapan Cezayirli Ossuma Z.B. (32) ve Tunuslu kız arkadaşı Ibtissem R.E.A. (31) Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde yaşadıkları ev için bir süre önce perde siparişi verdi. Eve giden perdeci İbrahim A., perdeleri taktı. Bu sırada da evde keşif yaptı.
İbrahim A., 30 Kasım günü saat 22.00 sıralarında, yanına aldığı 3 kişiyle tekrar eve gitti. Zil çalınca kapıyı Ossuma Z.B. açtı. İçlerinden biri "Biz polisiz, evi arayacağız" dedikten sonra tabanca kabzasıyla başına vurduğu Ossuma Z.B.'yi yere düşürdü.
4 kişi daha sonra yarı baygın haldeki Ossuma Z.B. ve kız arkadaşı Ibtissem R.E.A.'yı iple bağladı.
Çifti darp ettikten sonra da evde bulunan 500 TL, 200 Euro, 2 kol saati, cep telefonu, altın kolye ve altın küpeyi aldılar. Gaspçılar kaçarken, havaya peş peşe ateş açtı.
ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI
Gasp çetesi üyesi Volkan R.A. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Cezaevi firarisi Cengiz Ç. ile Zeynel B. ve İbrahim A. da 5 Aralık'ta yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.