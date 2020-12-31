31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da perdeci kabusu! Eve girip önce darp ettiler sonra çalıp kaçtılar

İstanbul’da perdeci kabusu! Eve girip önce darp ettiler sonra çalıp kaçtılar

Fatih’te Pazartesi günü Guraba Caddesi’nde bulunan yabancı uyruklu şahısların evine perde takmaya giden şüpheliler, içeride bulunan ziynet eşyaların yerini tespit edip arkadaşlarını söyledi. Daha sonrada polisiz diye eve gelen perdecilerin arkadaşları ziynet eşyaları alarak kaçtı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
ABONE OL
İstanbul’da perdeci kabusu! Eve girip önce darp ettiler sonra çalıp kaçtılar

Fatih'te kargoculuk yapan Cezayirli Ossuma Z.B. (32) ve Tunuslu kız arkadaşı Ibtissem R.E.A. (31) Fatih 'nde yaşadıkları ev için bir süre önce perde siparişi verdi. Eve giden perdeci İbrahim A., perdeleri taktı. Bu sırada da evde keşif yaptı.

İbrahim A., günü saat 22.00 sıralarında, yanına aldığı 3 kişiyle tekrar eve gitti. Zil çalınca kapıyı Ossuma Z.B. açtı. İçlerinden biri "Biz polisiz, evi arayacağız" dedikten sonra tabanca kabzasıyla başına vurduğu Ossuma Z.B.'yi yere düşürdü.

4 kişi daha sonra yarı baygın haldeki Ossuma Z.B. ve kız arkadaşı Ibtissem R.E.A.'yı iple bağladı.

Çifti darp ettikten sonra da evde bulunan 500 TL, 200 Euro, 2 kol saati, cep telefonu, altın kolye ve altın küpeyi aldılar. Gaspçılar kaçarken, havaya peş peşe ateş açtı.

ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI

Gasp çetesi üyesi Volkan R.A. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Cezaevi firarisi Cengiz Ç. ile Zeynel B. ve İbrahim A. da 5 Aralık'ta yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA