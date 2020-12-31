Bitlis’te kar nedeniyle atölyesine gidemeyen demir ustası küreme aracı yaptı

Aydınlar beldesi sakinleri ise, "Artık bir küreme aracı olduğu için çok rahatız. Orhan Emen hazır bekliyor. Kar nedeniyle yolların kapanmasından artık korkmuyoruz. Özel İdare veya belediye ekiplerini beklemeden mucidimiz sayesinde yollarımız açılıyor. Köyde yaşayanlar olarak kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

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