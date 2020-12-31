Grip aşılarıyla ilgili resmi açıklama geldi: Eczanelerde ücretsiz verilecek
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre grip aşıları ücretsiz olacak. Vatandaşların daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek, reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekiyor
Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, vatandaşların daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek, reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekiyor.
Hekimlerin, ücretsiz grip aşısı reçetelerini Halk Sağlığı Grip Aşısı ön eki bulunan aşılardan seçerek sadece Reçetem Sistemi'nden reçetelendirmeleri gerekiyor.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinden "Tüm hekim ve eczacılarımızın dikkatine" başlıklı bir duyuru yayımlandı.
Duyuruda, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşların, başta risk grupları olmak üzere mevsimsel grip aşısına en kısa sürede ulaşmasının amaçlandığı vurgulandı.
"Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak olup
bunun için daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekmektedir." ifadesine yer verilen duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Hekimlerimizin, ücretsiz grip aşısı reçetelerini Halk Sağlığı Grip Aşısı ön eki bulunan aşılardan seçerek, sadece Reçetem Sisteminden reçetelendirmeleri gerekmektedir.
Matbu reçeteler kabul edilmeyecektir. Eczacılarımızın, ücretsiz grip aşısı reçetelerini sadece Reçetem Sistemi üzerinden karşılamaları gerekmektedir.