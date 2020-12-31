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Grip aşılarıyla ilgili resmi açıklama geldi: Eczanelerde ücretsiz verilecek

Türkiye İlaç ve Kurumu'nun yapılan açıklamaya göre grip aşıları ücretsiz olacak. Vatandaşların daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek, reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekiyor

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Grip aşılarıyla ilgili resmi açıklama geldi: Eczanelerde ücretsiz verilecek

tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek.

Türkiye İlaç ve Kurumunun yapılan duyuruya göre, vatandaşların daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek, reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekiyor.

Hekimlerin, ücretsiz grip aşısı reçetelerini ön eki bulunan aşılardan seçerek sadece Reçetem Sistemi'nden reçetelendirmeleri gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı Kurumu'nun internet sitesinden "Tüm hekim ve eczacılarımızın dikkatine" başlıklı bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşların, başta risk grupları olmak üzere mevsimsel grip aşısına en kısa sürede ulaşmasının amaçlandığı vurgulandı.

"Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak olup

bunun için daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekmektedir." ifadesine yer verilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Hekimlerimizin, ücretsiz grip aşısı reçetelerini Halk Sağlığı Grip Aşısı ön eki bulunan aşılardan seçerek, sadece Reçetem Sisteminden reçetelendirmeleri gerekmektedir.

Matbu reçeteler kabul edilmeyecektir. Eczacılarımızın, ücretsiz grip aşısı reçetelerini sadece Reçetem Sistemi üzerinden karşılamaları gerekmektedir.

Daha önce olduğu gibi reçete girildiğinde İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) eczaneler için aşı temin kotası oluşturularak aşı, ecza depolarından ücretsiz temin edilecektir."

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