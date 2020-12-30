Silahlı saldırıda kopan ayağı 7 saat sonra yerine dikildi

Gaziantep'te uğradığı silahlı saldırı ağır yaralan ve ayağı bilek kısmından kopan F.T., Gaziantep'te özel bir hastaneye getirildi.

Genç, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İlker Evişen tarafından acilen ameliyata alındı. Gencin kopan ayağı 7 saat süren, zor ve riskli bir mikrocerrahi operasyon ile yerine dikildi. Başarılı bir şekilde ameliyatı tamamlanan gence, bir hafta boyunca yoğun bakım tedavisinin ardından ikinci bir operasyon daha yapıldı. 3 saat süren bu ameliyatta ise gencin vücudundan alınan dokularla ayakta zarar gören doku kayıpları onarıldı. Geçirdiği ameliyatların ardından hızlı bir iyileşme sürecine girenç, yeniden yürüyebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeniden yürüyebileceği için kendisini şanslı hissettiğini belirten genç,"'Ameliyatın ardından gözümü açtığımda ayağımın yerinde olduğunu görünce dünyalar benim oldu. Beni eski sağlığıma kavuşturan Op. Dr. Erbaş ve ekibine sonsuz teşekkürler" dedi.

"KOPMALARDA KRİTİK SÜRE 4-6 SAATTİR"



Op. Dr. Erbaş gence uygulanan ameliyatlar ile ilgili bilgi vererek, "Hastamız bize getirildiğinde ayağı kopmuştu. Kemik, kas ve tendonlarda ciddi yaralanma oluşmuş ve dokularda eksiklikler mevcuttu. Silahlı yaralanma sonrası ayak kopmasıyla başvuran hastamızın ameliyatını Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İlker Evişen'le birlikte gerçekleştirdik. Mikro cerrahi teknik ile başarılı şekilde gerçekleştirdiğimiz iki ayrı operasyonla damarları, sinirleri, tendonları, kemikleri onararak bilekten kopan ayağı başarılı bir şekilde yerine diktik. Dolaşımını sağladığımız ayağın, tendon transferleri ile fonksiyonlarını arttırdık. Bu olaylarda kritik süre 4-6 saattir. Bu süre aşılmadan tecrübeli bir hekimin müdahalesi ile kopan uzuv kurtarılabilir. Bu süre aşıldığında ise kopan bölgede hücre ölümü başlar. Biz hastamızın yakınlarının bize kısa sürede ulaşması ile vakit kaybetmeden hastamıza müdahale ettik. Kopan ayağının kemiklerini yerleştirdikten sonra ayağın ana damarını, ana sinirini ve parmakları oynatan kirişlerini mikrocerrahi teknik ile diktik. Ameliyatının hemen ardından yerine naklettiğimiz ayağın kan dolaşımı, hissi ve hareketleri gayet iyi. Hastamız şu an yere basabiliyor, kısa süre sonra da rahatlıkla yürüyebilecek" diye konuştu.