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İstanbul'da hareketli anlar! Bıçaklı saldırgan bir hemşireyi rehin aldı

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Giriş: 30.12.2020 16:16
Güncelleme:30.12.2020 16:22
Son dakika haberi... Şişli'de bir tıp merkezinde bıçaklı bir saldırgan hemşireyi rehin aldığı öne sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan ikna edilirken yaralanan hemşireyi ambulansa hastaneye kaldırıldı. Detayları A Haber Muhabiri Melis Coşar aktardı.

Şişli'de bir tıp merkezinde bıçaklı bir saldırgan hemşireyi rehin aldığı öne sürüldü.

Olay Şişli'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre tıp merkezine gelen bir kişi, tartıştığı hemşireyi bıçakla rehin aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çalışması sonucu şüpheli kişi ikna oldu. Şüpheli gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklı saldırgan bir hemşireyi rehin aldı
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