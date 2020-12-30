Tekirdağ'da akılalmaz olay! Acılı aile isyan etti: Bu cenaze yürüyerek mi çıktı?





"İKİ KERE TOPRAĞA VERMEK ZORUNDA KALDIK"

Yanlışlıkla Sakarya'da defnedilen Fatma Avlaç'ın yakınlarından Volkan Sezen, "Yanlışlıklardan dolayı mağduriyetimiz kelimelerle anlatılmaz. Biz meftamızı iki kere toprağa vermek zorunda kaldık. Böyle bir şey olamaz. Bizim hastamız gece 2 buçuk sularında öldü. Kalp krizinden ölüyor, normal bir hasta. Bizim aldığımız ise korona virüs tedavisi görüyor. Korona virüs tedavisi gören hasta sabaha karşı ölüyor. Korona virüs tedavisi gören bir hasta ile gece ölen bir hasta nasıl karışıyor. Cenazenin ikisinde de zaten ne bir etiket, ne bir bileklik, ne bir isim, ne bir cisim yok. Tamam bu alın. Bize de aynı şekilde ben dün korona virüslü bir cenaze taşıdım mesela. Böyle pandemi ortamında böyle bir karışıklık nasıl olur. Şimdi biz burada bakmasaydık biz şu an başka birisini gömmüştük, dua ediyorduk. Onlar da aynı şekilde orada. Savcılık yoluyla, mahkeme yoluyla ne gerekiyorsa bu işin peşini bırakmayacağız. Karşı tarafta mahvolmuş insanlar. Belki bizim gibi kimbilir ne kadar cenaze karıştı orada" dedi.