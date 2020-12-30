İstanbul’da ihbara giden polislere şok! Karşılarında çocukları buldular
Esenyurt'ta ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bodrum kattaki daireye baskın yaptı. Dairede sıralarda oturan 6 çocukla karşılaşan polisler şaşkına dönerken daireyi mühürledi.
YAŞAM DHA
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Ekipler eve girdiklerinde, dairenin kreş olarak düzenlendiğini gördü.
Baskın sırasında odaya yerleştirilen sıralarda oturan 6 çocukla karşılaşıldı.
Mesleğinin öğretmenlik olduğunu iddia eden yabancı uyruklu kadın polis merkezine götürülürken, yabancı uyruklu 6 çocuğun ailesine ulaşıldı.