30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da ihbara giden polislere şok! Karşılarında çocukları buldular

İstanbul’da ihbara giden polislere şok! Karşılarında çocukları buldular

'ta ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kattaki daireye baskın yaptı. Dairede sıralarda oturan 6 çocukla karşılaşan polisler şaşkına dönerken daireyi mühürledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
ABONE OL
İstanbul’da ihbara giden polislere şok! Karşılarında çocukları buldular

İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki binanın katındaki dairenin kreş olarak işletildiği haberini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daireye baskın yaptı.

Ekipler eve girdiklerinde, dairenin kreş olarak düzenlendiğini gördü.

Baskın sırasında odaya yerleştirilen sıralarda oturan 6 çocukla karşılaşıldı.

Mesleğinin öğretmenlik olduğunu iddia eden kadın polis merkezine götürülürken, yabancı uyruklu 6 çocuğun ailesine ulaşıldı.

Kreş olarak kullanılan daire Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA