İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde evli olduğunu, iki eşinden 9 çocuğu olduğunu söyledi. Adres sormak için kızı yanına çağırdığını öne süren şüpheli, Türkçeyi iyi konuşamadığı için yanlış anlaşıldığını, kıza herhangi bir temasta bulunmadığını söyledi