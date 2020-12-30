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İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

'ta 19'uncu Sokak'ta Afgan uyruklu bir şahıs 11 yaşındaki kızı apartman boşluğuna çağırıp taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istendi. Polis kalabalığa müdahale ederken şüpheli bölgeden uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde evli olduğunu, iki eşinden 9 çocuğu olduğunu söyledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Güzelyurt Mahallesi 19'uncu Sokak'ta yürüyen Afgan uyruklu Mohammed A., kimliği açıklanmayan 11 yaşındaki kızı bir apartman boşluğuna çağırarak, iddiaya göre taciz girişiminde bulundu.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Kız bağırarak hemen oradan uzaklaşıp, yakındaki mobilya imalathanesine girerek yardım istedi.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Olayın duyulması üzerine kısa sürede toplanan öfkeli bir grup, yabancı uyruklu kişiyi yakalayarak tartaklamaya başladı.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Mahalle sakinlerinden bazı kişiler ise, öfkeli grubun elinden aldıkları şüpheliyi bir mağazaya götürerek polise haber verdi.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

İhbar üzerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla bu adrese sevk edildi.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Gelen polis ekipleri, taciz girişiminde bulunmak istediği öne sürülen yabancı uyruklu kişiyi linç etmek isteyen öfkeli grubu dağıttı.Bu sırada korkarak yardım isteyen küçük kız çevredekilerin yardımı ile polislerin yanına getirilerek ekip aracına alındı.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Bu sırada korkarak yardım isteyen küçük kız çevredekilerin yardımı ile polislerin yanına getirilerek ekip aracına alındı.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Kalabalığı dağıtan polis ekipleri koridor oluşturarak mağaza önüne ekip aracını yaklaştırdı.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yabancı uyruklu kişi, polislerin arasında binadan çıkarılarak polis aracına bindirildi.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Bunu gören bazı kişiler yeniden harekete geçerek, polis ekip aracındaki şüpheliye saldırmak istedi.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Polis, bu kişileri uzaklaştırmaya çalışırken kısa süreli arbede çıktı. Polis ekip aracı bunun üzerine güçlükle ilerleyerek, hızla uzaklaştı.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Bölgede gerginliğin tırmanabileceği göz önüne alınarak zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri de sevk edildi.

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde evli olduğunu, iki eşinden 9 çocuğu olduğunu söyledi. Adres sormak için kızı yanına çağırdığını öne süren şüpheli, Türkçeyi iyi konuşamadığı için yanlış anlaşıldığını, kıza herhangi bir temasta bulunmadığını söyledi

İstanbul’da 11 yaşında kıza taciz! Çığlığına koşup yardım ettiler

Bir görgü tanığı, şüphelinin kızı binanın yanındaki boşluğa çağırdığını, kızın tacize uğrayacağı korkusu ile bağırarak yardım istediğini ve hızla yanından kaçtığını anlattı. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.

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