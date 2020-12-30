30 Aralık 2020, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı geldi | 30 Aralık 2020 hava durumu

30 Aralık 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, ile , , 'in batısı, , 'nın güneyi ve 'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 30 Aralık 2020 Çarşamba tahminleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı geldi | 30 Aralık 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, ile , , 'in batısı, , 'nın güneyi ve 'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, 'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BALIKESİR °C, 17°C

Çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu ve güneyi aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 10°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 8°C

Az bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Az bulutlu

VAN °C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu

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