Manisa’da köylülerin topladığı ürünler 4 ülkeye peyzaj ürünü olarak ihraç ediliyor

5 yıl önce ilk olarak dağ yosunu ile bu işe başladıklarına dikkati çeken Özaydın, "Şimdi selvi kozalağı, rezene, kargı kamışı ve saz gibi ürünleri de ekleyerek ürün yelpazemizi genişlettik. Bu da bize daha fazla istihdam ve kazanç sağlamaya başladı" diye konuştu.