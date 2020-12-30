Adana’da “çıplak görüntü” şantajı! Eşiyle plan yapıp kız kardeşini cinsel ilişkiye gönderdi

Günler sonra Rafet D.'yi telefonla arayan Kadir A., "Elimizde Kader A. ile ilişkiye girdiğin görüntüler var. Eğer bize istediğimiz parayı vermezsen, görüntüyü eşine yollarız" diyerek şantaj yaptı. Bunun üzerine Rafet D., Kadir A. ile beraberindeki Betül I., Vedat G. (28), Mehmet Sait A. (26) ve Kader A.'ya toplamda 320 bin lira verdi. Daha sonra Kadir A., yeniden Rafet D.'yi arayarak, "Bize 3 milyon TL ya da tarlanı vereceksin" diyerek şantajda bulundu. Bunun üzerine durumu eşine anlatan Rafet D., 23 Aralık'ta polise giderek şikayetçi oldu.