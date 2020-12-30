Adana’da “çıplak görüntü” şantajı! Eşiyle plan yapıp kız kardeşini cinsel ilişkiye gönderdi

Adana’da 16 Mart günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bir kişi karısıyla birlikte plan yapıp kız kardeşini yanında çalıştıkları çiftçinin yanına cinsel birliktelik için gönderip çıplak görüntüsünü çekerek şantajla 320 bin lira parasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Koca ve karısı tutuklanırken, kız kardeş aranıyor.