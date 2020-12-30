30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da “çıplak görüntü” şantajı! Eşiyle plan yapıp kız kardeşini cinsel ilişkiye gönderdi

Adana’da “çıplak görüntü” şantajı! Eşiyle plan yapıp kız kardeşini cinsel ilişkiye gönderdi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2020 11:02
Güncelleme:30.12.2020 11:11
Adana’da 16 Mart günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bir kişi karısıyla birlikte plan yapıp kız kardeşini yanında çalıştıkları çiftçinin yanına cinsel birliktelik için gönderip çıplak görüntüsünü çekerek şantajla 320 bin lira parasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Koca ve karısı tutuklanırken, kız kardeş aranıyor.
Çıplak şantaj! Okuyunca aklınız çıkacak
Çıplak şantaj! Okuyunca aklınız çıkacak
Aşı yaptırmak zorunlu mu?
Aşı yaptırmak zorunlu mu?
'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı!
'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı!
KADES nedir? Nasıl kullanılır?
KADES nedir? Nasıl kullanılır?
Aylin Sözer’i katleden Kemal Delbe binaya böyle gelmiş!
Aylin Sözer’i katleden Kemal Delbe binaya böyle gelmiş!
Bir anda çalışan kamyonet altında kaldı
Bir anda çalışan kamyonet altında kaldı
Feci kaza anı kamerada
Feci kaza anı kamerada
Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu
Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu
Yola çıkacaklar dikkat!
Yola çıkacaklar dikkat!
Kadın şiddetinin son kurbanı olan Aylin Sözer'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu
Kadın şiddetinin son kurbanı olan Aylin Sözer'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu
Avıyla böyle görüntülendi
Avıyla böyle görüntülendi
Buz tutan gölden sıcak görüntüler
Buz tutan gölden sıcak görüntüler
Daha Fazla Video Göster