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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Yoğunluk yüzde 71 seviyesine çıktı

Son dakika haberi... Megakent ’da akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğu, ulaşımı durma noktasına getirdi. İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine yükseldi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Yoğunluk yüzde 71 seviyesine çıktı

İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluğun yüzde 71 seviyesine kadar çıktığı görüldü.

Yola çıkacaklar dikkat! Yoğunluk yüzde 71 seviyesine çıktı YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! YOĞUNLUK YÜZDE 71 SEVİYESİNE ÇIKTI

Bölge bölge trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.

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