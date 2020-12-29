



Samsun'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Cengiz A., polis eşliğinde adliyeye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İş adamlarına sesleniyorum. Kimseye inanıp da böyle para göndermeyin. Sonra bizim de başımızı yakıyorsunuz" dedi.

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