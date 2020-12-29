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Acı olay! Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu

Son dakika haberleri.. ’nin Kartepe ilçesinde bir şahıs evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu annesini yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Olay, 'nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Hande Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer T. isimli şahıs, iddialara göre evinde tabancasını temizleyemeye başladı. Bu sırada mutfakta bulunan Ayten T. tabancanın ateş alması neticesinde ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayten T., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ayten T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Zafer T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı olay! Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu ACI OLAY! TABANCASINI TEMİZLEMEK İSTERKEN ANNESİNİ VURDU

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