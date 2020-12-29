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Son dakika: Sivas'ta korkunç kaza! Römork traktörden ayrılıp metrelerce sürüklendi

Son dakika haberleri... 'ta çatı yapımında kullanılan çelik konstrüksiyon yüklü römorkun traktörden kopması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: Sivas'ta korkunç kaza! Römork traktörden ayrılıp metrelerce sürüklendi

Edinilen bilgiye göre -Ankara karayolu Yıldızeli yolu üzerinde meydana geldi.

A.Y. yönetiminde ki 58 ACD 155 plakalı traktöre bağlı römorkun kopması sonucu devrildi.

Çatı yapımında kullanılan çelik konstrüksiyon yüklü römork yaklaşık 25 metre sürüklendi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile römork üzerinde bulunan R.Y. ve Y.P. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Y.P 'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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