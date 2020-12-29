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Son dakika: Mersin'den sevindiren haber! 26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı

Son dakika haberi... ’in ilçe Belediye Başkanı Mustafa , 26 bin nüfuslu ilçede vakasının sıfırlandığını duyurdu. Çetinkaya yaptığı açıklamasında, "Bu iyi haberin kalıcı olması için sosyal mesafeye uymak ve rehavete kapılmamak gerekiyor." uyarısında bulundu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: Mersin'den sevindiren haber! 26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı

Belediye Başkanı Mustafa , 26 bin nüfuslu ilçede vakasının sıfırlandığını bildirdi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulan ilçede, yeni pozitif vakaya rastlanılmadığı kaydeden Başkan Çetinkaya, "Edindiğimiz bilgiye göre bugün ilçemizde pozitif vakaya rastlanılmamıştır.

Bu iyi haberin kalıcı olması için sosyal mesafeye uymak ve rehavete kapılmamak gerekiyor. Göstermiş olduğunuz bu hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Evde kal Bozyazı" dedi.

Başkan Çetinkaya, duyuruyu belediyenin sitesinde de paylaşarak vatandaşın rehavete kapılmadan dikkatli olmasını istedi.

Bozyazı ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz (49), bir süre önce yakalandığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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