Diyarbakır'da 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
son dakika haberleri... Terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturu ticaretine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
YAŞAM AA
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Alınan bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan ve sevkiyatını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Namık Kemal Mahallesi'nde H.U'ya ait evde arama gerçekleştirildi.
Aramada, 4 kilo 800 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.