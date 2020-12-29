Geçen yıl bu zamanlarda zaman zaman kar yağışı ve soğukların etkili olduğu İstanbul'da bugünlerde güneşli hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 16 derece ile mevsim normallerinin üzerine çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşların en çok megakentin en işlek noktalarından olan tarihi Eminönü Meydanını tercih ettikleri görüldü.