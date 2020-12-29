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Sıcak hava koronayı unutturdu! İstanbul sokaklarında korkutan yoğunluk

’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşların en çok tercih ettiği mekanların başında tarihi Eminönü Meydanı oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Sıcak hava koronayı unutturdu! İstanbul sokaklarında korkutan yoğunluk

Geçen yıl bu zamanlarda zaman zaman kar yağışı ve soğukların etkili olduğu 'da bugünlerde güneşli hava etkili oluyor.

Sıcak hava koronayı unutturdu! İstanbul sokaklarında korkutan yoğunluk SICAK HAVA KORONAYI UNUTTURDU! İSTANBUL SOKAKLARINDA KORKUTAN YOĞUNLUK

Hava sıcaklığının 16 derece ile mevsim normallerinin üzerine çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşların en çok megakentin en işlek noktalarından olan tarihi tercih ettikleri görüldü.

Tarihi meydana gelen vatandaşların deniz kenarında bulunan banklara oturarak denizi ve vapurları izledikleri görüldü. Balık tutkunları ise Eminönü Köprüsü üzerinde balık tuttular. Bazı vatandaşlar ise alışveriş yaptı, yakınları ile aldıkları simitleri tükettiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da beklenen 5 günlük ise şöyle:
"Bugün 15 derece parçalı bulutlu, Çarşamba 15 derece parçalı bulutlu, Perşembe 14 derece bulutlu, Cuma 14 derece yağmurlu, Cumartesi 14 derece parçalı bulutlu, Pazar 14 derece parçalı bulutlu."

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