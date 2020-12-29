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Mersin'de yaşlı kadını 'koronavirüs testi'yle kandırıp altınlarını ve yüzüğünü çaldılar

'de yalnız yaşayan yaşlı kadını hedef alan hırsızlar, koronavirüs testi yalanını kullandı. 'Koronavirüs testi yapmaya geldik' diyen 4 kişi, yaşlı kadının 3 altın bileziğini ve yüzüğünü çaldı. Olay yapan kişinin mağdurun komşusunun olduğu ve olayı da jandarmaya ihbar eden kişi olduğu belirlendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Mersin'de yaşlı kadını 'koronavirüs testi'yle kandırıp altınlarını ve yüzüğünü çaldılar

Olay, ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Yalnız yaşayan yaşlı kadının evine gidip "Koronavirüs testi yapmaya geldik" diyerek kapıyı açtırdıktan sonra içeri giren 2 kişi, kadını yere yatırarak zorla kolundaki 3 altın bilezikle yüzüğü çaldı. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YEŞİL RENKLİ OTOMOBİL DİKKAT ÇEKTİ

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin ilçe merkezine doğru kaçtığını tespit etti. Jandarma ekipleri, ayak izlerinin bittiği yol çevresinde olay günü, bahçelerde çalışan işçilerin ifadesine başvurdu. Ekipler, tanıkların yol üzerinde, yeşil renkli park halindeki bir otomobilde şüphelilerden birisini beklerken gördüğünü söylemesi üzerine araştırmasını genişletti. Plaka takip sistemi ve güvenlik kamerası kayıtlarından araca ulaşılarak plakası tespit edildi. Aracın, mağdurun komşusunun olduğu ve olayı da jandarmaya ihbar eden kişi olduğu belirlendi.

Kamera kayıtlarından araçtan park edildikten sonra 3 kişinin daha indiği belirlendi. Jandarma ekipleri, elde ettiği delillerin sonucunda başlattığı operasyonda araç sahibini, gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden şüphelinin, ifadesi üzerine birlikte hareket ettiği 3 kişi daha jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin yer göstermesi ile arazide, toprağa gömülü bilezikler ve yüzük bulunarak mağdura teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.

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