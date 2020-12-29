Ordu ve Samsun'da 12 kişiyi öldüren seri katil: Elinize ayağınıza düştüm beni kurtarın

'BANYODAN AĞIR KOKU GELİYORDU'

SEGBİS üzerinden bulunduğu adresteki adliyeden duruşmaya katılan tanıklardan Hasan Konaş, ölen Türedi çiftini, aynı köyde yaşadıkları için tanıdığını belirterek, "Sanığı da olay tarihinden 1 ya da 1,5 ay önce köye gelerek, ben ve babamdan hayvan almak istemesi nedeniyle tanıyorum. Ben ve babam kendisine hatırladığım kadarıyla 2 bin 100 TL karşılığında düve sattık. Sanık daha sonra Karaçalı Mahallesi'nde çiftlik kuracağını ve bu nedenle kendisine çoban lazım olduğunu, bana çalışıp çalışamayacağımı sordu. Ben de ne kadar maaş vereceğini sorduğumda 2 bin TL vereceğini söyledi. Bu ücrete çobanlık yapmam dediğimde 3 bin TL ve sigorta yapılması halinde çalışabileceğimi söyledim. Daha sonra sanıkla çalışacağım çiftliğe gittik. Çiftliğin çevresini telle çevireceğini söyledi. Bunun üzerine birtakım işlerim olduğunu 15 gün sonra çalışabileceğimi söyledim. Daha sonra Senayi ve Ümit Türedi'nin cenazesi olduğu gün çiftliğe gittim. Etrafın telle çevrilmediğini gördüm. Çiftlikte kaldığım süre içerisinde 2 erkek genç çalışan vardı. Sanık, bunları yeğenleri olarak tanıttı. Benim maktullerin kim tarafından ve ne şekilde öldürüldüğüyle ilgili bilgim bulunmamaktadır. Çiftlikte kaldığım sürede eşim, banyodan ağır koku geldiğini söyledi. Rahatsızlık üzerine çiftlikten de ayrıldık" dedi.