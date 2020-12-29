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Samsun'da vatandaşlar koronavirüse karşı Yeşilçam replikleriyle uyarıldı

Samsun 19 Mayıs Belediyesi koronavirüsle mücadeleye destek için ilginç bir yol seçildi. Yeşilçam'ın efsane replikleriyle hazırlanan billboardlar üzerinden maske, mesafe ve temizlik mesajı verildi. İşte sosyal medyayı sallayan Yeşilçam repliklik koronavirüsle mücadele mesajları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Samsun'da vatandaşlar koronavirüse karşı Yeşilçam replikleriyle uyarıldı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi yeni bir boyut kazandı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin sevilen replikleri için kullanıldı. Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından hazırlanan replikler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KORONANIN KİMDE OLDUĞU BELLİ OLMAZ

Dünyayı etkisi altına alana koronavirüse kaşrı vatandaşlar Yeşilçam efasaneleriyle uyarıldı.

MASKE! MESAFE! TEMİZLİ!

Neşeli Günler filmindeki Münir Özkul ve Adile Naşit'in tartışması da billboardlarda yerini aldı.

'SEVGİ NEYDİ?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Selvi Boylum Al Yazmalım da 19 Mayıs Belediyesi tarafından uyarılar arasında kullanıldı.

PARKA GİDECEKMİŞ İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ

Kemal Sunalı'ın sevilen filmlerinden Çöpçüler Kralı'ndaki "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" repliği de koronavirüse karşı uyarılar arasında yerini aldı.

RECA EDERİM İNCİNME KUZUM, MESAFE MÜHİM

Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit'in "Hayatım Senindir" filmindeki repliğin olduğu billboard ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

'PAROLA NE?

Şener Şen ve Kemal Sunal'ın başrollerini paylaştığı Şabanoğlu Şaban parola sahnesi de unutulmadı.

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