İstanbul’da dehşet anları! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp kaçtı
Beyoğlu'nda Güllabici Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında bir kişi tartıştığı kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Sağlık durumu ciddi olan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Sokakta iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine bıçağını çıkaran kişi, Zafer Seferyılmaz'ı boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaralı adam, kendini yakında bulunan Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'nden içeri attı. Bıçaklı saldırgan ise ara sokaklara girerek kaçtı.
Polis ekipleri yere yığılan yaralı için olay yerine sağlık ekibi çağırdı.
Polis merkezinden sedyeye alınan yaralı kalp masajı yapılarak ambulansa konuldu.
Vücudunda ondan fazla bıçak darbesi bulunan Zafer Seferyılmaz'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne sığınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Hastaneden gelen son bilgiye göre ise ağır yaralı Zafer Seferyılmaz hayatını kaybetti
POLİS KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çevredeki kameraları inceledi.