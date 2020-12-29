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İstanbul’da dehşet anları! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp kaçtı

Beyoğlu'nda Güllabici Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında bir kişi tartıştığı kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Sağlık durumu ciddi olan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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İstanbul’da dehşet anları! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp kaçtı

Sokakta iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine bıçağını çıkaran kişi, 'ı boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralı adam, kendini yakında bulunan 'nden içeri attı. ise ara sokaklara girerek kaçtı.

Polis ekipleri yere yığılan yaralı için olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

Polis merkezinden sedyeye alınan yaralı kalp masajı yapılarak ambulansa konuldu.

Vücudunda ondan fazla bıçak darbesi bulunan Zafer Seferyılmaz'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne sığınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Hastaneden gelen son bilgiye göre ise ağır yaralı Zafer Seferyılmaz hayatını kaybetti

POLİS KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çevredeki kameraları inceledi.

Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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