İstanbul’da Suriyeli hacker şebekesi çökertildi! Para ortada kaldı
İstanbul’da güvenlik güçleri Suriyeli hacker şebekesini çökertti. 30 milyon lirayı bulan döviz ve altınlar ortada kaldı. Yakalanan şüpheliler 30 milyonluk döviz ve altınları “Haberimiz yok, bizim değil” diyerek sahiplenmedi. Para, suçtan elde edilen ‘şantaj parası’ olarak değerlendirildiği için ve talep eden mağdur da olmadığından Hazine’ye kalacak.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun süren bir takibin ardından geçen hafta 13 kişilik Suriyeli bir 'hacker' şebekesini gözaltına aldı.
Uluslararası çalışan şebeke yine uluslararası alanda forex ve borsa alanında faaliyet gösteren şirketleri hedef alıyordu. Organize bir şekilde sistemlere müdahale eden hacker'lar güvenlik zaafını tespit ettikleri şirketlerin faaliyetlerini kilitliyor, kendilerince alım-satımlar yaparak saniyeler içinde yüz binlerce dolar para kazanıyordu.
Bütün konuşmaları Arapça yaptıkları için anlaşılamayacağını düşünüyorlardı. Suça konu olan eylemlerine dair konuşmalarını açıkça yapıyorlardı. Halbuki Arapça bilen jandarma personeli bütün konuşulanları tercüme ediyor ve ona göre de operasyon planları yapılıyordu.
PARA HAZİNE'YE GİDECEK
Şüphelilerin kullandığı Kapalıçarşı'daki bir ofisin de dahil olduğu mekânlarda yapılan aramalarda toplam değeri 30 milyon TL olan 1 milyon 850 bin Euro, 1 milyon 200 bin dolar ve yüklü miktarda altın ele geçirildi.
Hürriyet'in haberine göre; Kapalıçarşı'daki ofiste gözaltına alınan şüpheliler, paraların aleyhlerinde delil olacağını, bu kadar paranın kaynağını açıklayamayacaklarını biliyorlardı. "Ofisi sadece görüşmeler için kullanıyoruz, paradan haberimiz yok" diyerek paraları kabul etmediler.