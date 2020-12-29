İstanbul’da magandalar sokak köpeğini vurdu! Yaralı köpek için serum ve ilaç tedavisi başlatıldı

"BENCE RASTGELE AÇILAN BİR ATEŞ DEĞİL"

Olay anına tanık olan site sakinlerinden Seyit Kılıç, "Yukarıdan aşağı doğru beyaz bir araç geldi. Oturan insanlara mı sıktı, hayvanlara mı sıktı bilmiyorum. Kurşun direkt hayvana geldi. Ben de o sırada penceredeydim, koşarak aşağı indim. Yukarıdan eşim bez attı, köpeğin vurulan kalça kısmına tampon yaptık. Bence rastgele açılan bir ateş değil" dedi.