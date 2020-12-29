Diyarbakır’da alışverişe markete giden vatandaş silahlı soygunu önledi

Kasiyere 'kasayı boşalt' diye bağırdı. O an bir sakinlik oluştu. Birkaç saniye düşündüm elinde silah var ve o şahıs kasiyere yöneldikten sonra bir anlık boşluğunu yakalayıp müdahale ettim ona. Elinden silahı almak için az bir boğuşma yaşandıktan sonra şahıs silahı düşürdü elinden.