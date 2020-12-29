Küresel iklim değişikliği nedir | İklim değişikliğinin faturası ağır oldu! Uzmanlardan kritik uyarı

2020 dünyada en fazla doğal afet ve iklim olayının yaşandığı yıllardan biri oldu. Orman yangınları, seller, depremler, kasırgalar, kuraklık ve hatta çekirge istilasının yanına bir de pandemi eklenince 2020 felaketlerin yılı olarak herkesin aklına kazındı.