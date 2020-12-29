Vanlı 10 çocuk annesi Aslı teyze torunundan okuma yazma öğreniyor
Van’da yaşamını sürdüren 60 yaşındaki Aslı İmren 10 çocuk dünyaya getirdi. Okumayı ve eğitim almayı çok isteyen Aslı teyze imkanlardan dolayı bunu yapamadı ancak çocukları doktor, öğretmen ve mühendis oldu. Aslı teyze şimdi torunundan okuma ve yazma öğreniyor.
Çocuklarını meslek sahibi yapan Aslı İmre, içindeki ukdeyi ise 60 yaşında gerçekleştirmek için harekete geçerek, torununun yardımı ile okuma yazma öğrenmeye başladı. İmre, okumaya olan özlemini, 10 çocuğunu ve şimdiki hedeflerini SABAH muhabiri Meral Yıldız'a anlattı:
BİZİ MAHÇUP ETMEDİLER
"Eşim inşaatlarda çalışıyordu. Ben de hayvan yetiştiriyordum. Çocuklarımın başıboş gezmesine izin vermedim. Okullarına düzenli gitmeleri için başlarında bekledim. Okumam-yazmam yoktu ama ders çalışırken yanlarında oturur sorular sorardım, onlar da cevap verirlerdi.
Meslek sahibi olabilmeleri için çok uğraştım, çok didindim. Çocuklarımı zor şartlar altında okuttum. Çok zor şartlar altında bugünlere geldik. Ama onlar da çok başarılı oldular.
DOKTOR, MÜHENDİS...
Ailem beni okutamadı ama ben tüm çocuklarımı okuttum. Oğullarımdan Kamuran inşaat mühendisi, Okan, Gürkan ve Güney doktor, Fatma, Perizade, Aysel ve Hatice öğretmen, Nurgül de hemşire oldu. En küçük oğlum ise lisede okuyor.
HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM
HEPSİ okuyup mesleklerini ellerine aldı. Meslek sahibi olmalarının yanı sıra aile sahibi de oldular. Hepsiyle gurur duyuyorum. Çocuklarımdan çok memnunum. Herkese örnek olmasını, herkesin böyle güzel çocuklar yetiştirmesini isterim.
TORUNU, ÖĞRETMENİ OLDU
Köy yerinde 9 çocuk yetiştirip meslek sahibi yapmak kolay değil. Bundan dolayı köydekiler imrenerek bakıyor. Ailem beni okula gönderememişti. Bugüne kadar da köydeki işlerden dolayı okuyamadım. Ama okumanın yaşı yok. Yazın yine işler oluyor.