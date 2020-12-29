Vanlı 10 çocuk annesi Aslı teyze torunundan okuma yazma öğreniyor

TORUNU, ÖĞRETMENİ OLDU

Köy yerinde 9 çocuk yetiştirip meslek sahibi yapmak kolay değil. Bundan dolayı köydekiler imrenerek bakıyor. Ailem beni okula gönderememişti. Bugüne kadar da köydeki işlerden dolayı okuyamadım. Ama okumanın yaşı yok. Yazın yine işler oluyor.