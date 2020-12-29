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Amasya'da hamamda 43 litre sahte içki ele geçirildi

'da bir hamama düzenlenen operasyonda 43 litre ele geçirildi. Operasyonda K.K. isimli bir kişi gözaltına alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Amasya'da hamamda 43 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde K.K'ye ait hamamda arama yapan ekipler, 43 litre sahte içki ve 6 litre etil alkol ele geçirdi.

K.K. gözaltına alındı.

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