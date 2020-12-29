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Kocaeli İzmit'te kahreden ölüm! Bir anda çalışan kamyonet yaşlı adamı metrelerce sürükledi

’nin ilçesinde 62 yaşındaki vatandaşın, tamir etmek istediği kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Kahreden olay, 14.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir oto kurtarıcıda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre oto kurtarıcıda arızalı 41 BE 027 plaka Renault marka kamyoneti tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu (62), yere yatarak aracın altına girdi.

Haşiloğlu'nun aracın dokunduğu kablolar birbirine çarpınca araç bir anda çalıştı.

Çalışan aracın altında metrelerce sürüklenen Haşiloğlu'nu aracın altından itfaiye ekipleri vinç yardımı ile çıkardı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Haşiloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Haşiloğlu'nun cansız bedenini gören oğlu Yasin Haşiloğlu ise gözyaşlarına boğuldu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde aracın bir anda çalışarak hareket ettiği ve Haşiloğlu'nu metrelerce sürüklediği görülüyor.

Kocaeli İzmit'te kahreden ölüm! Bir anda çalışan kamyonet yaşlı adamı metrelerce sürükledi KOCAELİ İZMİT'TE KAHREDEN ÖLÜM! BİR ANDA ÇALIŞAN KAMYONET YAŞLI ADAMI METRELERCE SÜRÜKLEDİ

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