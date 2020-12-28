Mandaların kaplıca keyfi!





'KAPLICA HAYVANLARA İYİ GELİYOR'

Düzenli olarak mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Zeki Barın, "Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum. 20'nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 2- 3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 10- 12 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıktaki kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz" dedi.