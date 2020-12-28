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Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da yoğunluk! Denetimler sıklaştırıldı

'da, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda oluşan yoğunluk tedirgin etti. Kalabalığın oluşmasıyla kent genelinde güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de tedbirlerine uyulması yönünde denetimlerini sıklaştırdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da yoğunluk! Denetimler sıklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 'ın cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

Bazı caddelerde trafik durma noktasına gelirken, alışverişin yoğun olduğu bölgelerde de kalabalık oluşturanların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

Kalabalığın oluşmasıyla kent genelinde güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde denetimlerini sıklaştırdı.

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