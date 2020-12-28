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Antalya’da kesinleşmiş 63 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

’da 27 ayrı suçtan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (35) adlı kadın yakalandı. Adliyeye sevk edilen D.Y., tarafından tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Antalya’da kesinleşmiş 63 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Alınan istihbaratı değerlendiren Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 27 ayrı suçtan kesinleşmiş 63 yıl hapis cezası ile aranan D.Y.'nin saklandığı yeri belirledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün operasyon düzenleyen ekipler, D.Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen D.Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık ve diğer suçlardan kaydı bulunan D.Y., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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